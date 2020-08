Mercato Udinese, Stryger Larsen, Fofana, Lasagna e De Paul in uscita.

L’Udinese si avvicina alla prossima sessione di calciomercato con i suoi gioielli in uscita. Per la formazione friulana infatti ci sono molti calciatori in uscita. Stryger Larsen ha espresso la sua voglia di cambiare aria, ma preferirebbe restare in Serie A, il Bologna è in pole per il danese. De Paul è il pezzo da novanta che porterà nelle casse dell’Udinese non meno di 40 milioni in caso di addio, Napoli, Milan, Lazio e Fiorentina sono interessate al calciatore con gli azzurri favoriti. Anche Fofana piace molto a Napoli, Lazio, Milan, Atalanta e Torino, con il costo che si aggira intorno ai 15 milioni. In ultimo Lasagna, che piace a Napoli e Lazio, valore 22 milioni. Quattro calciatori pronti a fare le valige con Fofana, De Paul e Lasagna pronti al salto in un grande club.