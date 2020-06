Mercato Udinese, Stryger Larsen piace al Bologna

L’esterno dell’Udinese, Jens Stryger Larsen potrebbe lasciare il Friuli al termine della stagione.La preferenza del danese sarebbe quella di restare in Serie A. Il club friulano infatti starebbe già cercando il sostituto e lo avrebbe individuato nel terzino argentino del Boca Juniors in scadenza a giugno Nahuel Molina. Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, oltre all’esterno del Torino in scadenza con i granata, Lorenzo De Silvestri, nel mirino della squadra di Mihajlovic ci sarebbe anche il bianconero Larsen. Il costo del calciatore danese si aggira intorno ai 7 milioni.