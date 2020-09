Mercato Udinese, su De Paul il Leeds è lontano. La Juventus per l’argentino è la priorità

L’interesse del Leeds di Bielsa sul centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul c’è ed è concreto. La richiesta del club friulano però non scende dalla base di partenza di 40 milioni. Secondo quanto riporta il Mirror l’argentino nel caso in cui dovesse partire preferirebbe restare in Italia. Oltre all’interesse di Fiorentina e Lazio ma anche Leicester, la squadra che avrebbe messo De Paul in cima alla lista dei desideri è la Juventus. La priorità del ragazzo sarebbe proprio quella di raggiungere il neo tecnico bianconero Andrea Pirlo a Torino per giocare con Cr7 e compagni.