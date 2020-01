Il centrocampista dell’Udinese Seko Fofana continua ad essere al centro di voci di mercato. L’ivoriano tornato in auge attraverso ottime prestazioni è entrato nel mirino di Torino e Genoa, oltre che ad avere estimatori in Inghilterra. Proprio granata e rossoblù che questa sera si affronteranno negli ottavi di Coppa Italia, si starebbero contendendo il calciatore. Secondo quanto riporta Sportitalia entrambi i club vorrebbero fare un tentativo per l’ex Manchester City.