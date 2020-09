Mercato Udinese, Troost Ekong può partire. Ipotesi Watford

Il difensore dell’Udinese, William Troost Ekong non è nella griglia dei titolarissimi della difesa di mister Gotti. L’olandese resta un passo indietro rispetto a Becao, De Maio e Nuytinck nelle gerarchie difensive. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, per lui si profila l’ipotesi di un passaggio al Watford di Pozzo. In realtà l’ex Gent non sarebbe molto convinto di retrocedere di categoria. Ecco l’analisi della rosea: “Gotti lo ha provato a destra, dove ha fatto fatica. Riesce a rendere al meglio solo come ultimo uomo. È vero che la sua fisicità ben si adatterebbe alla Championship, ma è difficile pensare che, da capitano della Nigeria, gradisca il passaggio in un torneo di seconda fascia“.