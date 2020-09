Sembrava al momento lontano, ma la voglia di Simone Scuffet ha avuto la meglio. Il portiere dell’Udinese che ha giocato in prestito nella scorsa stagione allo Spezia, raggiungendo la promozione in Serie A vuole assolutamente tornare in Liguria. Udinese e Spezia, secondo quanto riporta TMW avrebbero trovato l’accordo per far tornare Scuffet alla corte di Italiano. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.