Altro colpo in casa Udinese, un altro terzino sta per raggiungere il gruppo di Gotti dopo l’argentino Molina. Oggi infatti l’olandese Thomas Ouwejan, terzino sinistro proveniente dall’Az Alkmaar ha sostenuto e superato in maniera positiva le visite mediche con il club friulano. Secondo quanto riporta Sky, domani sarà il giorno della firma sul contratto che lo legherà all’Udinese.