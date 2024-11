Notizie Udinese – Da mesi senza autogol: Okoye rompe la striscia positiva

Dopo mesi arriva la prima autorete per l'Udinese. Maduka Okoye con la sfortunata rete contro la Juventus rompe una striscia positiva

Rotta una vera e propria striscia positiva per l'Udinese. La squadra bianconera non vede l'ora di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e di conseguenza bisogna andare a vedere nel dettaglio da quanti mesi i bianconeri non subivano rete dai propri avversari tramite autogol.