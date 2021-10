Udinese – Il Messaggero Veneto non ha dubbi ma la Gazzetta smentisce

C'è chi ipotizza che l'Udinese scenderà in campo con il solito 3-5-2 e chi, invece, non aspetta altro che vedere il famoso 4-2-3-1 di cui si è parlato tanto negli ultimi giorni. Non creiamoci false illusioni. Il DNA bianconero da qui agli ultimi anni non muterà così da un giorno all'altro.