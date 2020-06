Il Messaggero Veneto titola così sulla sconfitta di misura rimediata dall’Udinese contro il Torino: “L’Udinese riparte col piede sbagliato e la paura aumenta“. Sono solo tre infatti i punti di distacco dalla zona retrocessione, che non lasciano tranquilli in casa bianconera. Serve un’inversione di tendenza, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, troppo spesso sterile e poco incisivo.