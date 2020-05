Messaggero Veneto: “Rebus Udinese in trasferta e a distanza”

Le norme sul distanziamento sociale dovute al Coronavirus rivoluzioneranno il calcio. Nello specifico l’edizione odierna de Il Messaggero Veneto con il titolo “Rebus Udinese in trasferta e a distanza” analizza gli spostamenti della squadra per raggiungere gli stadi nelle gare in trasferta dell’Udinese. Le linee guida costringono la squadra a viaggiare non più come prima all’interno dello stesso pullman, ma ne serviranno 2 o 3. Già perché i calciatori dovranno mantenere le distanze di sicurezza. Il club bianconero si è affidato per le trasferte alla linea Nomago, che ha assicurato che non ci sarà nessun tipo di problema legato agli spostamenti.