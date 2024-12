Ex Udinese – La meteora Matheus Martins è Campione del Sud America

Una vera e propria meteora nella storia dell'Udinese, a tal punto da non aver mai vestito la maglia bianconera in un incontro ufficiale

Non dimentichiamo che il calciatore aveva firmato per l'Udinese quasi due anni fa ed era stato girato in prestito al Watford. Alla fine con la famiglia Pozzo ha refertato presenze solo con la maglia del club inglese. 6 gol e 3 assist il suo bottino prima di rientrare in Brasile. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Lucca verso la Juve? Il punto <<<