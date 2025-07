Notizie Udinese – A Miami è già “De Paul-mania”: la presentazione

L'ex capitano dell'Udinese ha ufficializzato il suo passaggio all'Inter Miami e i tifosi sono già in visibilio

Presentazione da celebrità a Miami per l'ex capitano dell'Udinese, Rodrigo De Paul. Dopo il trasferimento in prestito all'MLS dall'Atletico Madrid, il centrocampista argentino è stato introdotto al suo nuovo pubblico prima della partita casalinga contro il Cincinnati.