Miano: “L’Udinese quest’anno ha a disposizione una delle migliori rose dal post Guidolin”

UDINE – Paolo Miano, ex centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di TMW circa il momento dei friulani in Serie A: “Adesso ci sdarà il recupero con l’Atalanta e sarà un match ostico ma in ogni caso l’Udinese mi pare che che quest’anno abbia una delle migliori rose a disposizione dal post Guidolin. E’ chiaro che la squadra manca di continuità, forse pecca in fase di finalizzazione perché a fronte di una marea di occasioni realizza poco e poi subisce reti. Problema di qualità degli attaccanti? Non saprei, Okaka era partito bene poi ha avuto degli acciacchi. Gli acquisti fatti al mercato erano buoni e Lasagna è un nazionale. Insomma, le frecce ci sono poi si tratta di finalizzare. Io ho fatto il collaboratore con Guidolin allenatore e con Di Natale in campo. Ecco ci fosse un Totò in questa squadra i problemi sarebbero risolti“.

Poi ancora: “Adesso come vedo l’Udinese nella lotta salvezza? Io sono convinto che l’Udinese alla lunga si tirerà fuori, ha saputo fare anche 2-3 vittorie di fila ed era uscita dalla zona pericolosa; ora il calendario è stato impegnativo, ci sono state comunque buone prestazioni ma senza punti. Le squadre dietro sono attrezzate e vendono cara la pelle però la rosa friulana è molto più solida delle altre. Mercato? Mi è piaciuto quello estivo e anche il ritorno di Pereyra. De Paul è un trascinatore, è cresciuto ed è candidato a giocare in una big. Se farei partire Lasagna? Solo se arriva una contropartita adeguata, che segni con discreta continuità. Gotti come va giudicato? L’allenatore è sempre il primo a pagare però ha fatto buon lavoro, l’anno scorso ha saputo tirar fuori il meglio dal gruppo e quest’anno era partito bene. Io tendo a dare fiducia agli allenatori finchè non si è in una situazione drammatica. A Udine negli ultimi anni non è stato così ma io sono fiducioso“.