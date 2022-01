Notizie Udinese – Il migliore in campo: ”crescita esponenziale”

Andiamo ad analizzare nel dettaglio la prestazione di Destiny Udogie contro la Vecchia Signora. Il focus sul migliore in campo dei friulani

Redazione

L'Udinese perde, ma con onore. All'Allianz Stadium, i padroni di casa si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Paulo Dybala e Weston Mckennie. C'è un pizzico di rammarico perchè con un pò di coraggio in più, magari, sarebbe arrivato un risultato migliore. Inoltre, il club bianconero non è stato d'accordo con la decisione dell'arbitro di non assegnare il rigore dopo il contatto tra Soppy e Bernardeschi. Tuttavia, non è tutto da buttare. Ci sono anche diversi aspetti positivi. Uno di questi riguarda un calciatore bianconero. Ecco di chi si tratta.

Destiny Udogie

Il calciatore al centro dell'articolo è Destiny Udogie, vera sorpresa del match di ieri sera. L'esterno sinistro è stato il migliore in campo per quanto riguarda il team friulano. Molto bene in entrambe le fasi di gioco. Nel primo tempo, riesce a limitare Dejan Kulusevski, anche quando viene supportato da Juan Cuadrado. Nella ripresa, non ha troppi problemi contro Bernardeschi. In attacco, ha poche occasioni, ma le sfrutta in maniera intelligente ed anche con un pizzico di strafottenza che ci si aspetta dai giovani come lui. Ogni giornata acquisisce più fiducia e continua a crescere. Sicuramente la società deve continuare a puntare sulle sue capacità e caratteristiche.

Crescita

La crescita di Destiny Udogie è evidente. Il giovane esterno, a soli 19 anni, si è guadagnato la titolarità in un club di Serie A. Questo significa che ha qualcosa di speciale. Naturalmente, deve ancora migliorare molto, ma siamo a buon punto. Non a caso, è un punto fisso anche della Nazionale under 21 allenata dal ct Paolo Nicolato. Se continua così, presto, potrebbe arrivare una chance nell'Italia campione d'Europa. Ma non corriamo troppo. Fortunatamente, Udine è la piazza ideale dove crescere con calma, senza pressioni e lontano dai riflettori. Torniamo sul match di ieri. Ecco le pagelle della gara. Siete d'accordo con questi voti? <<<