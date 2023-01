Juventus-Udinese / Migliore in campo: il muro Silvestri cede solo nel finale

Il primo intervento salvifico arriva nel primo tempo, quando con un colpo di reni riesce a respingere il colpo di testa ravvicinato di Rugani. Passano diversi minuti e si ripete su Kean: l'attaccante italiano tenta di sorprenderlo con un tocco sotto, ma Silvestri è reattivo nell'uscita e a chiudere lo specchio. Se la Juve non trova il vantaggio gran parte del merito va dato a lui e serve analizzare il secondo tempo per poter scoprire di più sulle sue giocate.

La seconda frazione

Nel secondo tempo la storia non cambia. Prima è miracoloso sulla conclusione da due passi di Kostic che gli tira sui piedi, poi è bravo ancora una volta in uscita su Chiesa. E' costretto a capitolare solo nel finale, ma in quell'occasione non può sicuramente nulla.