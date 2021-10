Notizie Udinese – Mihajlovic può esultare / I friulani sono avvisati

In vista della gara contro l'Udinese, Mihajlovic può calmarsi. Il Bologna recupera tre giocatori. Ecco di chi si tratta

Redazione

Tra sei giorni tronerà la nostra amata Serie A. I tifosi dell'Udinese dovranno aspettare un giorno in più per vedere i loro beniamini giocare. I friulani scenderanno in campo domenica 17 ottobre alle ore 15 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoblù hanno tre punti in più dei bianconeri (11 vs 8). Sarà un match difficile per entrambe le squadre. Ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Intanto, il tecnico serbo può sorridere. Ecco il motivo.

Infermeria svuotata

Dopo la vittoria nell'ultimo turno contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, a Bologna c'era apprensione per le condizioni di Marko Arnautovic. L'austriaco è stato costretto a fermarsi a causa di un fastidio accusato al flessore della coscia destra. Tuttavia, dall'infermeria sono arrivate buone notizie. L'attaccante ha recuperato. Contro l'Udinese scenderà in campo dal primo minuto. L'ex West Ham è già tornato ad allenarsi in gruppo. Ma non finisce qui. Mihajlovic, infatti, avrà a disposizione anche altri due calciatori: Mithcell Dijks e Michael Kingsley. Sarà difficile vederli in campo da titolari, ma potranno essere risorse importanti a gara in corso. Se i rossoblù sorridono, i friulani hanno qualche problemino in più.

Problemi

Ad una settimana dal match della Dacia Arena, Pussetto e Deulofeu sono ancora indisponibili. I due attaccanti stanno seguendo allenamenti personalizzati per cercare di recuperare il prima possibile. Sono da considerare in dubbio. Al 99%, invece, non prenderanno parte alla sfida Perez, Success e Jajalo. Gotti rischia di dover affrontare il Bologna con una squadra decimata dagli infortuni. Dovrà quindi impostare la partite sulle poche certezze a disposizione come il terzetto difensivo e soprattutto el tucu Pereyra, sempre più leader dei bianconeri. L'argentino dovrà prendersi la squadra sulle spalle. Non sono ammessi passi falsi. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Tolgay Arslan è ormai in partenza. Marino valuta i sostituti. Tutti i nomi <<<