Nell’allenamento di ieri mattina, l’attaccante del Milan Hakan Calhanoglu ha riportato una forte distorsione alla caviglia. Il turco è uscito da Milanello con le stampelle, e dovrà restare fermo per almeno dieci giorni. Il numero 10 rossonero salterà le gare di Europa League contro contro Celtic e Sparta Praga e quella di campionato contro la Roma. La sua presenza per la 6° giornata contro l’Udinese del 1 novembre è in forte dubbio.