Milan-Udinese 0-1 / Il commento dell’incontro: finalmente la vittoria

L'Udinese parte subito bella allacciata, senza sbilanciarsi ma con grandissima voglia di fare. In una ripartenza viene imbeccato Jordan Zemura che nel mezzo tramite un rimpallo riesce a servire Roberto Pereyra, ma l'argentino spara alto sopra la testa di Mike Maignan. I friulani non rinunciano a pungere ed infatti con una ripartenza guadagna una punizione al limite grazie a Samardzic. Il primo richiamo del Milan è al 24esimo con un ottimo tiro di Calabria che finisce fuori di poco. Nella seconda parte del tempo i rossoneri prendono spazio e vanno vicini alla rete con Musah, anche in questo caso un ottimo Silvestri. Si conclude una prima frazione in cui l'Udinese ha avuto il 24% di possesso palla, ma comunque è riuscito a mettere in difficoltà i rossoneri. Non perdere anche la cronaca del secondo tempo <<<