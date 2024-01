Udinese-Milan 2-3 / Il commento sulla sfida: finale amaro (come sempre)

Il secondo tempo

I secondi 45 minuti iniziano con un cambio da parte dei bianconeri, visto che entra Florian Thauvin al posto di Roberto Pereyra. Parte sicuramente meglio il team bianconero, visto che confeziona più di qualche azione in contropiede ma decisamente pericolosa. Infatti intorno al 65 minuto arriva la rete del vantaggio e la mette a referto proprio il francese entrato da qualche minuto in campo. Un gol che pesa come un macigno e spinge i rossoneri a spingersi in avanti, anche se lascia degli spazi davvero invitanti agli avversari. Le Zebrette, non sono il top visto che non riescono ad approfittare in alcuna occasione. A cinque dalla fine basta un fulmine a ciel sereno per portare il pareggio del Milan. Ci pensa Luka Jovic a segnare, mentre il portiere è a terra dopo una carambola in area di rigore.