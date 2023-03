Udinese-Milan / Sottil: “Vittoria giusta. Samardzic diventerà un campione”

Ecco la conferenza stampa del tecnico bianconero dopo la vittoria arrivata questo sera nel big match contro i campioni d'Italia

Redazione

La squadra bianconera torna finalmente alla vittoria davanti ai propri tifosi con una grande prestazione sin dai primi minuti. La sfida aveva solo un risultato possibile e questa Udinese non si è fatta mettere i piedi in testa, giocando il suo incontro e portando a casa un successo di grande peso. Oggi si supera in classifica il Bologna e si raggiunge i bianconeri di Max Allegri. Un successo che aumenta il morale e sicuramente permetterà di affrontare al meglio l'incontro di settimana prossima in casa contro i rossoneri. Non perdiamo le dichiarazioni del tecnico Andrea Sottil al termine del match.

Perchè è stato espulso dopo il rigore?

"La regola è chiara ed era da ribattere. Nell'impeto sono andato a chiedere le motivazioni al quarto uomo e mi dispiace, perchè non sono potuto stare tutto il secondo tempo in panchina con la squadra. Sono contento di questa grande partita e vittoria. Il risultato lo hanno voluto i ragazzi. Siamo stati più attenti ai dettagli, perchè poi la prestazione c'è sempre stata, anche nelle gare che non siamo riusciti a portare dalla nostra. Sicuramente qualcosa è cambiato dalla partita di Bergamo. Siamo tornati ad essere più coraggiosi. Abbiamo scelto di giocarcela contro questo Milan e abbiamo gli fatto male".

Scelta di schierare Samardzic dal 1'?

"Lazar diventerà un campione. Ha una tecnica, un controllo di palla e un'intelligenza nell'anticipare la giocata fuori dal comune. Stiamo lavorando con lui sull'intensità del gioco. Lui è veramente un ragazzo umile che ha fame di migliorare. Mi ascolta molto, perchè ha molta voglia di imporsi ed arrivare. Ha alzato il livello negli ultimi allenamenti. Giocare con una mezz'ala a piede invertito mi piace, soprattutto quando hai giocatori di qualità come Laki. Complimenti a Lazar e a tutti questi ragazzi".

Le parole di Sottil — Come giudica la situazione di Pafundi?

"Pafundi è un ragazzino del 2006 che l'anno scorso giocava solo in Primavera che poi a fine stagione ha esordito a Salerno. Quest'anno è stato aggregato fin da subito alla prima squadra con un progetto importante che abbiamo individuato appositamente per lui, imposto dalla società. Dobbiamo fargli fare gli step giusti per farlo crescere con la giusta serenità. Ci sono dei giocatori che alleno che sicuramente hanno più esperienza. La Nazionale è un motivo di grande prestigio per lui e per il club. Bisogna dargli i suoi tempi. Mancini lo ha convocato e sono stra felice per lui. Deve essere poi bravo Simone a gestire la chiamata con grande umiltà".

Si conclude qua l'intervista del mister bianconero. Non perdere tutti i voti assegnati dalla redazione al termine di questo incontro di campionato. Ecco le pagelle di Udinese-Milan <<<