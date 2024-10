Paulo Fonseca deve preparare nel migliore dei modi la seconda partita (in poche settimane) da dentro o fuori. Infatti il coach se non dovesse portare a casa i tre punti finali incapperebbe in un possibile cambio sulla panchina. Dovrà, però, vincere nonostante i diversi problemi sul campo da gioco vista e considerata l'assenza di un pezzo pregiato come Theo Hernandez.