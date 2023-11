Milan-Udinese / Le formazioni ufficiali dell’incontro di campionato

Il Milan è pronto per l'incontro di campionato di questo fine settimana contro l'Udinese di Gabriele Cioffi. Ecco le formazioni ufficiali

Tra qualche minuto si scende in campo per una sfida decisamente troppo importante. La squadra bianconera continua a lavorare visto anche il periodo difficile ed allo stesso tempo si proverà a cercare la prima vittoria in campionato. La sfida è di quelle imprevedibili contro i rossoneri di Stefano Pioli alla Scala del Calcio.