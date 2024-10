Milan-Udinese | La conferenza di Runjaic: “Thauvin non ci sarà…”

L'Udinese è pronta per ricominciare il suo campionato dopo sette giornate in cui si è messa in mostra ed ha offerto ottime prestazioni

Nicola Badursi 18 ottobre 2024 (modifica il 18 ottobre 2024 | 12:13)

L'Udinese è pronta per ricominciare il suo campionato dopo sette giornate in cui si è messa in mostra ed ha offerto ottime prestazioni. Ecco le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic alla vigilia della sfida di campionato.

Come ha lavorato la squadra nella sosta? — "Abbiamo sfruttato bene questa sosta. Ci siamo allenati due volte al giorno in maniera intensa. Nel fine settimana abbiamo lasciato due giorni a tutti i calciatori".

Il punto sugli infortunati? — "Payero e Lovric sono al 100% con la squadra e domani di conseguenza saranno convocati. Per Florian Thauvin, invece, le notizie non sono positive e deve ancora stare a riposo. Un leggero infortunio che gli fa male (alle costole) di conseguenza non si può allenare con la squadra anche se continua a fare fisioterapia ed allenarsi in palestra. Adesso non riesco a dirvi se ci sarà già settimana prossima, ma lui ha voglia di rientrare il prima possibile. Kristensen tornerà ad allenarsi con la squadra settimana prossima, Alexis Sanchez è sulla buona squadra e presto lo vedremo con il club".

Qual è la maggior insidia della sfida? — "Ogni partita è a se. La sfida contro i rossoneri è una buona opportunità per metterci in mostra e non vogliamo perdere. Faremo di tutto affinché il Milan non possa mettere in campo la loro qualità. Noi dobbiamo coprire gli spazi ed essere anche tanto attenti. Il club di Milano è una squadra dalle grandissime individualità".

Restando sulla sfida, ecco le probabili formazioni. Le scelte di Runjaic e Fonseca <<<