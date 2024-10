Verso Milan-Udinese / Loftus Cheek: “Dura con le Zebrette, ma noi…”

Ruben Loftus Cheek continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il calciatore dei rossoneri non vede l'ora di poter tornare protagonista sul campo da gioco. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime e come preparerà la sfida di campionato di domani pomeriggio contro l'Udinese di Mister Kosta Runjaic .

"Penso che chiunque giochi contro il Milan cerca di dare quel qualcosa in più per provare a batterci. E' quello che succede quando giochi per un top club. Queste squadre vogliono batterti. Ci aspettiamo una partita molto dura, stanno facendo bene e hanno diversi buoni giocatori, quindi sarà un test impegnativo per noi". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sull'affare Lucca <<<