Udinese-Milan 2-3 / Parla Balzaretti: “Noi dobbiamo solo lavorare”

Alla fine della sfida contro il Milan nel magnifico contesto del BluEnergy Stadium, ecco le dichiarazioni del direttore Federico Balzaretti

Alla fine della sfida di campionato tra i bianconeri e i rossoneri ha detto la sua il direttore dell'area tecnica Federico Balzaretti. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le sue dichiarazioni.

Il punto sul caso Maignan — "Non c'è alcun tipo di posizione particolare. Ci tengo a dire che il club e la città sono un modello di integrazione straordinaria. La famiglia Pozzo e l'Udinese credo siano il club più multietnico in assoluto. Se c'è stata una persona o più persone che hanno fatto qualche gesto/verso sicuramente verranno punite. Nessuno di noi tollera nessun tipo di forma di razzismo con il club in primis. Sono qua da mesi e questa è una città ed un popolo straordinario. Non sono sicuramente due persone a poter rovinare la nomea di un club e di una città. Se c'è un modello di integrazione siamo noi come club e la città di conseguenza. Se verranno visti e ritenuti colpevoli chi ha fatto questi gesti, noi della società prenderemo provvedimenti".

Ancora punti persi nei punti finali, ben 17. Cosa ne pensa? — "Dobbiamo crescere assolutamente, perché non si possono regalare tutte queste occasioni nei momenti finali. Questa è una questione di applicazione, concentrazione e dettagli. Con il mister lo ribadiamo tutti i giorni e bisogna crescere velocemente, perché sennò si perdono punti meritati sul campo. Oggi un'altra volta una prestazione importante, ma la differenza la fanno questi dettagli. Voi tutti sapete quanto sia importante il dettaglio e gli ultimi minuti che sono quelli che ti fanno vincere e perdere la partita. Noi non ci piangiamo addosso, infatti da domani lavoreremo tutti insieme ed uniti più forti che mai. Ci tengo a sottolineare l'applauso nel finale che è arrivato da parte del pubblico. Abbiamo ancora delle partite difficili, ma sappiamo che l'identità in campo è riconoscibile, adesso bisogna solo lavorare e lavorare".

Perez e Samardzic resteranno a Udine? — "Noi vediamo due calciatori concentrati. Come ho detto prima, sono due calciatori importanti per noi e non c'era niente di concreto. I nostri calciatori sono abituati e vivono con richieste ogni settimana. La loro testa e la loro concentrazione si è vista anche oggi sul campo".

Alla fine delle dichiarazioni non possiamo fare altro che passare alle pagelle.

