Milan-Udinese | Le parole di Inler: “Oggi dobbiamo essere compatti”

Milan e Udinese hanno fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato. Poco prima del fischio d'inizio ha fatto il punto Inler

Poco prima del fischio d'inizio di una sfida fondamentale come quella tra l'Udinese e il Milan ha fatto il punto il direttore dell'area tecnica Gokhan Inler. Ecco le sue dichiarazioni.

" Ad Iker posso solo fare complimenti . Sin dal primo giorno abbiamo lavorato benissimo e lui si è integrato al meglio oltre che allenarsi al meglio. Lui si merita questa titolarità ed anche di giocare in un posto del genere. In generale ci aspettiamo una squadra compatta che voglia dimostrare di poter fare la differenza con ogni grande squadra".

Cosa hai portato ad Udine?

"Quando sono andato via da Udine ho sofferto, perché avevo contatti con la famiglia. Adesso sono tornato in un'altra veste ed anche se hanno sofferto l'anno scorso noi vogliamo riportare in alto la squadra. Noi abbiamo cambiato tanto quest'anno anche dal punto di vista dello staff. La cosa più importante è la mentalità ed i ragazzi stanno facendo il possibile ma c'è da migliorare".