Nel corso della prima frazione mette in porta Christian Pulisic che deve solo mettere a referto la rete del vantaggio e a differenza del Pisa (settimana scorsa) non fallisce. Sul gol di Fofana si fa imbucare sul suo palo, sicuramente una prova da dimenticare.
Udinese 0-3 Milan | Prova da dimenticare, manca il salto di qualità: pagelle
Il Milan e l'Udinese si sono date battaglia nel corso della quarta giornata di campionato. Ecco tutti i voti assegnati post novanta minuti
Nell'attesa del ritorno di Okoye, potrebbe essere arrivato il momento di provare dal primo minuto anche il giovanissimo Nunziante, chissà che già in coppa possa dire la sua.
Voto: 4
