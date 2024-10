Milan-Udinese | Giusto annullare il pareggio? Ecco la Moviola del match

L'avvenimento che fa discutere è indubbiamente quello che riguarda un protagonista come Tijjani Reijnders. Ecco la moviola dell'incontro

La sfida tra Udinese e Milan sta regalando decisamente tanti avvenimenti di cui discutere, con due squadre che avevano voglia di fare la differenza e mettersi in mostra minuto dopo minuto. Andiamo a vedere nel dettaglio la moviola e tutti i momenti salienti.

Minuto 29: Espulsione per Tijjani Reijnders. Scelta giusta anche se complessa per Chiffi, visto che Sandi Lovric si stava involando verso la porta difesa da Mike Maignan.

Minuto 37: Ammonizione per Jaka Bijol. Scelta corretta anche in questo caso, con il difensore che è in netto ritardo.