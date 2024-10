Milan-Udinese | Ci sarà a San Siro? Le ultimissime su Thauvin

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Andiamo a vedere tutti i dettagli sul prossimo match a San Siro

La sfida tra l'Udinese di Kosta Runjaic e i rossoneri di Paulo Fonseca si avvicina al fischio d'inizio. In questo momento tengono banco le condizioni di Florian Thauvin . Il calciatore francese (dopo la sosta contro il Lecce e le due settimane di pausa) è sulla via del recupero definitivo.

Al momento non è ancora certa la presenza dal primo minuto sul campo da gioco e sicuramente arriveranno delle novità proprio domani pomeriggio durante la conferenza stampa. Sicuramente il francese farà il possibile per essere protagonista sin dal primo, ma anche a gara in corso. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e su Jaka Bijol <<<