Mercato Udinese – Il Milan può spendere 25 milioni per Lucca! Il punto

I rossoneri sembrano essere in pole per acquistare Lorenzo Lucca: la cifra è di 25 milioni di euro e il Milan può investire tale somma

Il Milan di Allegri sta seriamente valutando Lorenzo Lucca , l'attaccante dell'Udinese che Gasperini desidera per la Roma . Secondo il Corriere dello sport, "Per un Milan che aspira a riacquistare una posizione di prestigio, le notevoli dimensioni di Lorenzo Lucca, che è alto 201 centimetri, potrebbero risultare molto utili".

La dirigenza del club rossonero sta contemplando seriamente la proposta di Lucca , che presenta notevoli possibilità di sviluppo (compirà 25 anni il 10 settembre prossimo), un buon istinto per il gol, la determinazione di farsi notare e una nazionalità italiana. Non si tratta di questioni politiche, ma semplicemente della volontà di ricreare un'identità, uno spirito e un senso di appartenenza al club grazie a un numero maggiore di italiani in squadra.

Lucca è nel mirino del Milan da tempo e ora che Massimiliano Allegri è tornato alla guida, la pressione sull'Udinese per acquisirlo è aumentata. L'allenatore livornese ha richiesto un ulteriore attaccante da affiancare a Santiago Gimenez (già apprezzato per le sue caratteristiche dallo stesso Allegri). Il prezzo non è elevato: l'Udinese chiede 25 milioni di euro per lasciarlo andare.