Udinese-Milan 2-3 / Il TOP ed il FLOP di giornata: si salva Samardzic

TOP

Luka Jovic: il bomber entra e la decide come ha abituato in questo ultimo periodo. L'attaccante serbo sta diventando un vero e proprio fattore nella rinascita di questo Milan che vuole sognare in grande. Noah Okafor: qualche minuto nel finale? Quanto basta per vincere una sfida che vale tantissimo (oltre che la quarta vittoria consecutiva per i rossoneri). Lazar Samardzic: Il calciatore serbo si sta confermando come uno dei più importanti centrocampisti del nostro campionato, nonché che il Milan ci fa su un pensierino?