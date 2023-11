Milan-Udinese 0-1 / Top e Flop dell’incontro: Ebosele come Cafu

Ecco il top ed il flop dell'incontro tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e i rossoneri di Stefano Pioli. Ecco chi ha sorpreso e chi deluso

Si è appena concluso l'incontro del sabato sera valido per l'undicesima giornata di campionato. Oggi l'Udinese era atteso da quella che era quantificabile come la sfida più difficile di tutto l'inizio di stagione. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere sin dall'inizio chi ha deluso e chi ha sorpreso al termine dei novanta minuti. Ecco il top ed il flop della partita giocata a San Siro.

Il top di giornata — Il giocatore che ha sorpreso tutti senza ombra di dubbio è il laterale che doveva marcare il calciatore più forte di tutta la squadra avversaria: Festy Ebosele. Una partita senza senso da parte del laterale irlandese, dal primo all'ultimo minuto non ha mai dato mezza possibilità all'avversario e lo ha marcato come un vero e proprio mastino. Un match eccezionale non solo in fase difensiva, ma anche in quella offensiva. Oltre alle 100 scorribande, riesce a procurarsi il rigore che vale tantissimo. Speriamo possa continuare in questo modo visto che le sue giocate sono davvero fondamentali per provare la scalata in classifica.

Il flop odierno — Oggi ci spiace, ma la nostra redazione non si sente assolutamente di dare il flop di giornata. Oggi vanno premiati tutti, nessun escluso. Dal portiere Marco Silvestri sempre molto attento in qualsiasi situazione. Alla difesa che ha giocato una partita di sacrificio davvero importante. Nota di merito a Jaka Bijol che non ha mai fatto vedere il pallone ad un vero bomber come Olivier Giroud. Il centrocampo davvero ottimo che ha dato tutto sia con i suoi interni che con il mediano Walace (autore di un match da cineteca). Non dimentichiamo i due quinti che hanno corso al massimo per tutti gli ottanta minuti che hanno giocato. Infine sia Success che si è guadagnato una miriade di falli che Pereyra (autore del gol della vittoria) meritano solo applausi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati <<<

