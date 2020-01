Milan – Udinese, Becao: “Vogliamo uscire da San Siro con qualche punto in tasca”

DAZN nel prepartita ha intervistato il centrale difensivo bianconero Rodrigo Becao.



All’andata contro il Milan hai segnato e avete vinto, che cosa è cambiato da agosto ad oggi?

“Il Milan è sempre una squadra complicata da affrontare, oltre al fatto che sono molto preparati. Noi dal canto nostro siamo pronti per fare una bella gara oggi e vogliamo uscire da San Siro con qualche punto in tasca. Ibrahimovic? Si tratta di un giocatore molto bravo ma noi dobbiamo fare di tutto per provare a fermarlo“.

Com’è cambiata l’Udinese con Gotti?

“È un allenatore con cui è molto semplice lavorare, ci sta aiutando molto e i risultati che stiamo raccogliendo sono positivi“.