Milan – Udinese: la moviola

Pairetto in Milan – Udinese ha sbagliato poco. nella moviola analizzata dalla Gazzetta si sottolinea solo che legge bene tre episodi chiave: al 7’ sul gol dell’Udinese l’assistente De Meo sbandiera il fallo di Donnarumma su Lasagna, lui dà correttamente il vantaggio, poi la rete. Al 23’ il Milan chiama un mani in area di Troost-Ekong, Pairetto dice subito: «Spalla». Al monitor conferma il non rigore, con un braccio comunque congruo alla caduta in un’azione già viziata da un fallo non fischiato a Bennacer su De Paul. Al 52’ su tiro di Ibra ancora giusto non dare rigore per mani: Becao è colpito al fianco e Troost Ekong ha le braccia chiuse.