Notizie Udinese – Miller sempre più vicino? Le ultime di mercato

Continuano le trattive con il Motherwell per Miller e le parti sembrano essere sempre più vicine all'intesa

L' Udinese continua a mantenere i contatti con il Motherwell riguardo a Lennon Miller . Come già segnalato, diverse squadre italiane, tra cui Bologna e Torino , hanno mostrato interesse per il centrocampista del 2006, ma l'Udinese parrebbe avere un vantaggio rispetto agli altri club.

Negli ultimi tempi, i bianconeri avrebbero aumentato la loro offerta per il giovane, presentando una proposta ufficiale di circa 5,5 milioni di euro. La prossima settimana si preannuncia cruciale, secondo quanto riferito dalla stampa scozzese.

Nonostante la sua giovane età, è un calciatore molto promettente, avendo già accumulato oltre 50 presenze nella Premier League scozzese e due convocazioni con la Nazionale. Le ultime di mercato: Witsel in arrivo? Ecco la decisione finale <<<