Udinese – Runjaic messo nel mirino di una top italiana? Il punto

Non sappiamo con certezza se ci sarà un terremoto in casa Atalanta dopo nove anni. Gianpiero Gasperini potrebbe lasciare la Dea dopo quasi una decade meravigliosa e piena di soddisfazioni. Ecco che Percassi ha iniziato a guardarsi intorno, secondo quanto trapela dalle indiscrezioni.

Pochi giorni fa, a Claudio Ranieri è stata posta la domanda su chi sarà l'allenatore della Roma . L'ex Cagliari ha risposto che non sarà Gasperini . Ecco perché ci sono i presagi di aria di cambiamento. In che direzione si sarebbe posato il primo sguardo della dirigenza atalantina? Ad Udine .

Kosta Runjaic sta conducendo una stagione a dir poco ottima con l'Udinese che non è passata inosservata. Piace a Percassi ma il tedesco è legato ai bianconeri con un contratto di due anni e l'intenzione sembra quella di voler aprire un ciclo proprio con l'Udinese. Vedremo se in futuro ci sarà l'affondo per il mister bianconero. Le ultime di mercato: Simeone fa spesa ad Udine: pronti 30 milioni