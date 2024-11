News Udinese – Mister Delneri: “Udinese, adesso è il momento della verità”

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi, ma a fare il punto ci ha pensato anche un tecnico esperto come coach Delneri

Il tecnico Gigi Delneri ci ha tenuto a fare il punto su questo inizio di stagione da parte dell'Udinese. Una squadra che sta vivendo una stagione diametralmente opposta da quella precedente e di conseguenza l'obiettivo sta cambiando di partita in partita. Non perdiamo altro tempo e partiamo con le parole del mister.

"Sarà il ciclo della verità, quello che potrà farci capire le ambizioni della squadra", ha dichiarato. Ma avverte: "Non si pensi di fare un sol boccone di ognuna, perché in questo tipo di partite bisogna andare a stanare l'avversario, e non è mai una passeggiata andarle poi a vincere. Saranno confronti complicati anche se l'Udinese ha già tratto fiducia dalle vittorie fin qui conquistate negli scontri diretti".