News Udinese – Non convocato: ecco il mistero che avvolge Success!

Stefano Okaka è stato ceduto al Basaksehir (ed era già previsto). Pussetto e Deulofeu non potevano supportare da soli il peso di una stagione intera. Adesso è rientrato nei ranghi anche Forestieri che è stato convocato e si accomoderà in panchina. Difficilmente la sua presenza verrà presa in considerazione da Luca Gotti in questo momento. Marino aveva già portato a Udine Beto e Success. Il primo lo abbiamo visto in campo contro le Dolomiti Bellunesi. Il secondo, invece, continua ad essere rebus.Ecco che cosa sta succedendo <<<