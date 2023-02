Inter-Udinese | Mkhitaryan: “Abbiamo dimostrato sul campo la nostra forza”

Altra sconfitta nel finale per gli uomini di Sottil che non sanno più vincere. Buona gara per 80' minuti, ma poi fanno ancora la differenza le troppe imprecisioni, sia in attacco che in difesa. Appannata la prestazione di Beto che non convince. Anche Thauvin insufficiente. Ora serve ricompattarsi per preparare al meglio la sfida di settimana prossima contro lo Spezia, gara assolutamente da non sbagliare. Nel frattempo, della sfida, ha parlato l'autore del gol vittoria, Henrikh Mkhitaryan.