Notizie Udinese – Mlacic: “Udine? Il posto giusto al momento giusto”

Bandiera Croazia
Le dichiarazioni del nuovo grande colpo del club bianconero che va a rinforzare una difesa (di per se) già molto interessante. Il punto
Lorenzo Focolari Redattore 

Branimir Mlacic è pronto per mettersi in mostra con la maglia bianconera. Il colpo più importante del mercato dell'Udinese è arrivato per presentarsi ed iniziare a fare la differenza già a partire da questa domenica.

"Ho scelto questo club perché penso che fosse il club giusto al momento giusto. Da qua sono usciti tanti grandi giocatori e penso questo possa essere il passo corretto da fare". Ha poi continuato: "Sono appena arrivato e credo di essere pronto per giocare, ma logicamente mi devo prima meritare e poi sfruttare le mie occasioni". In conclusione: "Ho scelto la numero 22 perché era il mio numero anche a Spalato, dell'Udinese? So che questa è la 31esima stagione consecutiva in Serie A". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Colpo Pozzo ai danni di Inter e Milan <<<

