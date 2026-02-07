Notizie Udinese – Mlacic: “Udine? Il posto giusto al momento giusto”

"Ho scelto questo club perché penso che fosse il club giusto al momento giusto. Da qua sono usciti tanti grandi giocatori e penso questo possa essere il passo corretto da fare". Ha poi continuato: "Sono appena arrivato e credo di essere pronto per giocare, ma logicamente mi devo prima meritare e poi sfruttare le mie occasioni". In conclusione: "Ho scelto la numero 22 perché era il mio numero anche a Spalato, dell'Udinese? So che questa è la 31esima stagione consecutiva in Serie A". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Colpo Pozzo ai danni di Inter e Milan <<<