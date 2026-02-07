Branimir Mlacic è pronto per mettersi in mostra con la maglia bianconera. Il colpo più importante del mercato dell'Udinese è arrivato per presentarsi ed iniziare a fare la differenza già a partire da questa domenica.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Mlacic: “Udine? Il posto giusto al momento giusto”
udinese
Notizie Udinese – Mlacic: “Udine? Il posto giusto al momento giusto”
Le dichiarazioni del nuovo grande colpo del club bianconero che va a rinforzare una difesa (di per se) già molto interessante. Il punto
"Ho scelto questo club perché penso che fosse il club giusto al momento giusto. Da qua sono usciti tanti grandi giocatori e penso questo possa essere il passo corretto da fare". Ha poi continuato: "Sono appena arrivato e credo di essere pronto per giocare, ma logicamente mi devo prima meritare e poi sfruttare le mie occasioni". In conclusione: "Ho scelto la numero 22 perché era il mio numero anche a Spalato, dell'Udinese? So che questa è la 31esima stagione consecutiva in Serie A". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Colpo Pozzo ai danni di Inter e Milan <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA