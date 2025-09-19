Notizie Udinese – Moduli speculari e Goglichidze in pole! Le probabili

Il Corriere dello sport preannuncia le possibili formazioni di Udinese-Milan: tra i bianconeri, Runjaic sta considerando di schierare Goglichidze come terzino destro nella sfida contro i rossoneri.
A poco più di 24 ore dal calcio di inizio ecco le possibili formazioni titolari di Udinese e Milan: Runjaic pensa a Goglichidze
UDINESE 3-5-2—
Sava; Goglichidze, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: 1 Nunziante, 41 Venuti, 16 Palma, 13 Bertola, 27 Kabasele, 33 Zemura, 6 Zarraga, 38 Miller, 32 Ekkelenkamp, 59 Zanoli, 77 Rui Modesto, 10 Zaniolo, 7 Gueye, 18 Buksa.
MILAN 3-5-2—
Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.
A disposizione: 96 Torriani, 37 Pittarella; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi; 4 Ricci, 19 Fofana; 18 Nkunku, 25 Balentien.
