News Udinese / Molina mastica amaro: “Nonostante il gol…”

Non smette più di stupire e meravigliare, ancora di più se si pensa che di ruolo lui nasce terzino. La stagione di Nahuel Molina è una di quelle che va incorniciate e che lo sta consacrando giorno dopo giorno a grande talento del nostro campionato .

La sua vena realizzativa è impressionate a cui si aggiunge la facilità con cui usa il piede debole. Il gol del momentaneo vantaggio bianconero, infatti, arriva con un sinistro a girare di pregevolissima fattura nonostante il suo dominante è il destro. Sempre attento in fase difensiva e arma in più quando c'è da attaccare: in due parole è un giocatore completo.