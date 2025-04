Udinese News – L’uomo del momento! Il valore attuale di Solet

Il difensore francese ha scatenato un enorme interesse nei suoi confronti facendo parlare le sue prestazioni in campo

Lorenzo Focolari Redattore 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 14:20)

Oumar Solet è diventato il protagonista del mercato dell'Udinese. La sua storia ha dell'incredibile: è approdato nella squadra bianconera da svincolato ( il Salisburgo è stata la sua ultima squadra), finendo per essere etichettato dai giornali italiani come "il migliore centrale per rendimento del girone di ritorno della Serie A". La famiglia Pozzo ha subito esteso il contratto fino al 2027, una mossa strategica anticipata in vista della riapertura del mercato.

Il direttore tecnico bianconero, Gianluca Nani ha fissato il prezzo del cartellino: una cifra di 30 milioni per strappare il classe 2000 alla società bianconera, che può già sorridere in vista dell'estate. Si profila infatti un'asta internazionale, con le grandi italiane e i club inglesi in prima linea. L'ultimo a entrare in corsa per Solet è stato il West Ham, che domenica ha inviato un rappresentante a San Siro per osservare da vicino l’ex giocatore del Salisburgo. E il francese ha risposto con una prestazione eccezionale.

In Italia l'Inter e il Napoli sono le big che lo seguono da vicino e che sembrano essere pronte a pagare la cifra necessaria per accaparrarsi il gioiello francese. Vedremo se da qui fino alla fine del campionato Solet ci darà ancora spettacolo con prestazione sopra la media.