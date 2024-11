Notizie Udinese – Momento no per Runjaic: 5 sconfitte nelle ultime 7 partite

Un vero e proprio momento no per l'Udinese e soprattutto per mister Runjaic. Ecco tutti i dettagli sulle prestazioni di questo ultimo periodo

L'assenza di Florian Thauvin ha sicuramente avuto il suo peso. Il calciatore francese si era messo in mostra come una vera e propria guida per i bianconeri. Non è l'unico problema, perché bisogna anche aggiungere gli avversari affrontati in questo ultimo periodo. Il livello è aumentato ed effettivamente l'unica sconfitta evitabile è stata quella contro il Venezia. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato <<<