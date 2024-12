Verso Monza-Udinese / Braida: “Ecco come sarà la gara di lunedì…”

Si avvicina a grandi passi la prossima sfida di campionato. Una partita fondamentale sia per l'Udinese di Kosta Runjaic che per il Monza di Alessandro Nesta. Ecco le dichiarazioni di Ariedo Braida sul match lunedì sera.

"Il team di Galliani è una squadra che non ha nessuna intenzione di mollare. Parliamo di un club imprevedibile che quando è in difficoltà tendenzialmente sorprende". Non solo il campo da gioco, ma passando al mercato, c'è una voce clamorosa per la difesa: pronti 25 milioni per Bijol <<<