Monza-Udinese / Il commento dell’incontro: segnali positivi

Si scende in campo per la decima giornata di campionato. Da una parte i bianconeri di Gabriele Cioffi e dall'altra i biancorossi di Raffaele Palladino. Ecco il commento dell'incontro , partendo dalla prima frazione.

L'Udinese parte bene, cerca di far male al Monza giocando principalmente di contropiede. I bianconeri nei primi dieci minuti devono far fronte ai brianzoli che cercano di sfondare. Una partita che scorre senza grandi occasioni, fino al 21esimo minuto quando Samardzic imbecca Bijol con una super punizione. Il difensore sloveno è bravo, ma spedisce poco sopra la traversa. Al 22esimo lo schema è lo stesso, ma in questo caso si supera Di Gregorio. Dopo 26 minuti di ottima fattura (alla prima buona occasione per il Monza) arriva la rete dei brianzoli. Il "Flaco" Colpani si inserisce alla perfezione e la mette all'angolino dove Silvestri non può nulla. Il primo tempo scorre via senza grandi colpi di scena. Adesso passiamo al commento della seconda frazione <<<