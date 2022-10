Udinese-Monza / Il riassunto e gli highlights del match: partita pazza

Oggi si scende in campo contro una delle società più in forma dell'ultimo mese, stiamo parlando del Monza di Raffaele Palladino. In questo incontro di Coppa Italia ci sarà la possibilità di vedere all'opera diverse seconde linee. Dall'esordio in porta di Daniele Padelli, fino al nuovo tandem d'attacco composto da Beto e Ilja Nestorovski. Ecco il commento dell'incontro.