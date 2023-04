Udinese-Monza / Commento match: altro pareggio, bisogna invertire rotta

I bianconeri partono subito forte ed infatti il primo tiro dell'incontro è di Beto, ma di facile presa per l'estremo difensore Di Gregorio. Dopo una fiammata del Monza, sono sempre i bianconeri a colpire in contropiede. Una palla dentro di Walace che trova l'inserimento di Lovric. Lo sloveno davanti alla porta non sbaglia e porta in vantaggio il team friulano. Il team di Sottil non molla la presa e continua ad attaccare la società della famiglia Berlusconi. Sempre Sandi Lovric va vicino per ben due volte al gol ma in entrambe le occasioni è bravissimo Di Gregorio ad opporsi ai suoi tiri da fuori. Il finale di frazione scorre via veloce con l'Udinese in vantaggio. Passiamo al secondo tempo <<<