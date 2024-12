Notizie Udinese – Condizioni meteorologiche precarie a Monza: il punto

A causa delle continue piogge nel nord Italia, il campo dello U-Power Stadium è tenuto sotto controllo in vista dell'Udinese di Runjaic

Nicola Badursi 9 dicembre 2024 (modifica il 9 dicembre 2024 | 14:23)

Il campo che ospiterà i friulani questa sera è stato oggetto di continue analisi e valutazioni a causa delle forti piogge che hanno colpito il Nord Italia. Una situazione climatica simile è stata vissuta a Venezia in occasione dell'incontro con il Como terminato in pareggio per 2 a 2.

Per adesso non sono trapelate voci su un possibile rinvio della gara anche se il meteo previsto a Monza per stasera segnala un'allerta neve. Così la gara diventerebbe complicata da svolgere e il campo potrebbe ovviamente risentirne e rendere impraticabile il gioco.

Al momento tutto procede con assoluta regolarità, i friulani hanno già effettuato la trasferta in territorio brianzolo e sono pronti per scendere in campo. La situazione verrà monitorata ogni ora per garantire la sicurezza generale e l'eventuale svolgimento corretto del match.